- Organizatorii protestelor anti-restricții de sambata seara, din București, au fost amendați pentru ca numarul participanților la manifestații a fost mai mare decat limita prevazuta de lege, ca urmare a ratei mari de infectare din Capitala. Pe de alta parte, Jandarmeria București a mulțumit protestatarilor…

- O parte dintre protestatarii adunați in fața Guvernului Romaniei, cu pancarte, vuvuzele și steaguri in Piața Victoriei, sambata seara, in Capitala, au pornit in marș catre Palatul Cotroceni unde vor sa scandeze cu privire la masurile recente instaurate o data cu evoluția valului patru al pandemiei…

- Foto: Timi Slicaru UPDATE Coloana de manifestanți din Piața Universitații a plecat in mars spre Piața Victoriei. Doua proteste au fost organizate in Bucuresti, fata de restrictiile impuse de autoritati si fata de introducerea certificatului verde. Protestatarii s-au strans in Piata Universitatii la…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- Transportatorii protesteaza, miercuri, in Piața Victoriei din București, nemulțumiți, printre altele, de reincadrarea diurnei ca venit salarial. La protest s-au strans circa 30 de TIR-uri și mai multe furgonete, informeaza HotNews.ro. Protestatarii solicita eliminarea impozitarii diurnelor retroactiv,…

- Șapte oameni s-au strans, miercuri noaptea, in Piața Victoriei, pentru a-i cere demisia lui Florin Cițu. Protestatarii sunt membri ai USR-PLUS, iar printre ei se afla și unul dintre cei 23 consilieri ai lui Vlad Voiculescu de pe vremea cand era ministru al Sanatații, inainte sa fie demis, la fel…