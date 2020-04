Alerta la Galati, dupa ce o persoana a sunat la numarul unic de urgenta 112, anuntand prezenta unui colet suspect pe o strada din localitate. Coletul s-a dovedit a fi o punga de malai. Pachetul suspect se afla intr-o cutie de distributie a gazelor naturale si a fost scos de acolo cu ajutorul unui robot […] The post Alerta pirotehnica la Galați! Specialiștii SRI au detonat o punga cu malai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .