- Cel putin trei persoane au murit si patru au fost ranite, duminica dimineata, intr-un atac armat care a avut loc in orasul Nashville din statul american Tennessee. Atacatorul era imbracat doar cu o geaca. Atacul a avut loc la un magazin Waffle House, la ora locala 03:25 (ora 11:25, ora Romaniei - n.red.).…

- Expertii au dezamorsat, vineri, o bomba britanica din al Doilea Razboi Mondial in Berlin dupa ce au evacuat o zona din centrul orasului inclusiv principala statie de tren, un spital si Ministerul Economiei, scrie Reuters. Bomba, cantarind 500 de kilograme, a fost descoperita in timpul unor…

- Politistii din Buzau sunt in alerta dupa ce doi bolnavi internati in Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca au evadat vineri seara. In intreg judetul au fost formate filtre pentru gasirea celor doi.

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Guvernul Greciei a anuntat miercuri o noua relaxare a restrictiilor asupra miscarilor de capital introduse in vara lui 2015, majorand cu 28% nivelul maxim al sumelor care pot fi retrase din conturile bancare, transmite Reuters. Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni la adoptarea de reguli la nivel global pentru a reduce impactul unui eventual razboi informatic asupra civililor, in contextul in care atacurile cibernetice masive par sa devina primele salve in viitoarele conflicte, informeaza Reuters.…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

