Alertă pe piața imobiliară! Proprietarii vor fi nevoiți să vândă Afectati puternic de cresterea costurilor de finantare si scaderea valorizarilor, proprietarii europeni se pregatesc pentru un nou val de suferinta. Companiile din sectorul imobiliar au obligatiuni de aproximativ 165 miliarde de dolari ce ajung la maturitate pana in 2026, in timp ce bancile isi reduc expunerea la industrie, iar costurile de credit se situeaza la cel mai ridicat nivel de la criza financiara, scrie Bloomberg. In acest context, unele firme risca sa fie retrogradate la statutul junk, pentru acestea costurile de finantare urmand sa creasca si mai mult. Printre probleme se numara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

