- O explozie puternica a avut loc in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești, Romania. Din primele date, ar fi vorba despre o mina marina. Echipele de intervenție sunt in alerta, mai ales ca ar fi depistat o a doua mina, care inca plutește, relateaza presa romana .

- Presedintele american Joe Biden a nominalizat vineri o femeie amiral, pe Lisa Franchetti, la conducerea US Navy, o masura ce ar sparge o bariera de gen in armata Statelor Unite facand-o prima femeie la comanda marinei si membru al Joint Chiefs of Staff, sefii de State Majore, conform Agerpres.Decizia…