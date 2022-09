ALERTĂ! O companie a Guvernului ar lua în calcul sistarea activității TAROM Criza de la BlueAir a perturbat serios traficul aerian din Romania, dar acum se pregatește un adevarat cutremur: sistarea activitații TAROM. Conform jurnaliștilor de la Profit , Compania Naționala de Aeroporturi București (CNAB), controlata majoritar de catre Ministerul Transporturilor, va lua in discuție sistarea activitații TAROM pana in momentul in care va fi atins un plafon de 50 de milioane de lei. De asemenea, CNAB va solicita in instanța recuperarea prejudiciului de la TAROM și s-ar putea ajunge la solicitarea insolvenței operatorului aerian.The post ALERTA! O companie a Guvernului ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

