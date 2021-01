Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare se schimba vremea in Romania, spun meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. Insa, in weekend, temperaturile vor fi mai crescute decat cele normale pentru aceasta perioada a anului. Alerta meteo ANM. Se schimba vremea, din nou, in Romania Potrivit, specialiștilor ANM,…

- Meteo: Vremea a devenit rece in Romania saptamana aceasta. Avem temperaturi mai scazute preconizate in zilele urmatoare. Meteorologii explica aceste schimbari ca fiind datorate unui vortex polar care afecteaza Europa, in special continentul vestic și central. Meteo, Temperaturi de -20 de grade in perioada…

- Meteorologii de la ANM au emis alerta meteo. Vremea se schimba drastic in Romania: vin ninsorile si frigul. Iata ce judete sunt sub Cod galben de zapada in perioada urmatoare. Alerta meteo: Vremea se schimba drastic Administratia Nationala de Meteorologie a emis alerta meteo. Vremea se schimba drastic…

- Vremea continua sa fie neobișnuit de calda și zilele urmatoare. Sunt active alerte meteo de ploi și viscol. Situația se va schimba, insa, din 11 ianuarie 2021. Anunțul ANM pentru urmatoarele patru saptamani. Informate meteo ANM: cum va fi vremea in Romania in ianuarie 2021 Vremea va fi in aceasta saptamana…

- ANM – Administrația Naționala de Meteorologie a emis azi un cod portocaliu de viscol și de ninsori in Carpații Meridionali, dar și un cod galben de vant și ploi in mai mute județe ale țarii. Alerta meteo ANM De asemenea, ambele coduri sunt valabile de luni dupa-amiaza pana marți, 5 ianuarie, la ora…

- Maine este Craciunul, iar din punct de vedere termic Romania il va intampina pe Moș Craciun cu temperaturi ridicate. Conform datelor ANM, la aproape tot nivelul teritoriului temperaturile din temrometre vor fi cu plus. Astfel se face ca, maine 25 decembrie, vremea va fi pozitiva pentru perioada din…

- Potrivit meteorologilor, temperaturile o iau razna in toata Romania. Este o vreme nemaivazuta pentru aceasta perioada. In țara noastra, ziua de miercuri aduce temperaturi ridicate, de pana la 10 grade celsius. In sudul și estul Romaniei avem atmosfera inchisa, dar in rest, se arata puțin și soarele.…

- Vine iarna peste noi, spun meteorologii. Temperaturile vor scadea brusc și vor fi insoțite de ploi și ninsori. In partea de est și in partea de vest, centru și nord a țarii sunt posibile precipitații mixte. Alerta meteo ANM: se anunța precipitații mixte sau chiar ninsori Seara trecuta a fost puțin mai…