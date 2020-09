Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați prin apel la 112 sa intervina duminica dimineața la un incendiu pe malul lacului de la Sucutard, din comuna Geaca. Solicitarea a venit in jurul orei 04.10. A intervenit un echipaj cu trei subofițeri și o autospeciala de la Detașamentul din Mociu, care a ajuns la locul indicat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea au actionat timp de peste sase ore pentru a stinge un incendiu izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o gospodarie din satul Hangulesti, comuna Vulturu, cercetarile efectuate la fata locului aratand ca cel mai…

- BULETIN INFORMATIV ANEXE GOSPODAREȘTI DIN LOCALITATEA HANGULEȘTI DISTRUSE DE FLACARI Pompierii militari au fost alertați astazi, 12 august, in jurul orei 01:00, despre izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din satul Hangulești, comuna Vulturu. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența șase…

- 40 de oameni au ieșit in siguranța din case, iar alți 11 au fost evacuați de pompieri, sambata dimineața, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Piatra Neamț, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Neamț, incendiul a izbucnit in jurul orei 02:o0, iar la fața locului s-au deplasat trei echipaje de…

- Pompierii de la ISU Dobrgea au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru a stinge un incendiu de vegetatie uscata. Focul a fost localizat in padure la iesire din Constanta spre Valu lui Traian, pe partea dreapta, langa oierie. ...

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca (șura cu fan), in satul Șeușa, comuna Ciugud. Incendiul a izbucnit joi, cu puțin inainte de miezul nopții. La fața locului au fost trimise trei autoutilitare de stins incendii.…

- Cel putin trei autobuze au fost incendiate intr o autogara din municipiul Tatgoviste, potrivit jurnalului de stiri de la ora 06.00, de la Antena 3.Pompierii, prin vocea purtatorului de cuvant al ISU Dambovita, a spus in direct la postul tv mentionat, ca focul a fost pus intentionat, fara sa comenteze…