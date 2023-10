Alertă la Combinatul Chimic Azomureș. 3 angajați sunt în stare gravă a spital Scandal monstru la Combinatul Chimic Azomureș, dupa ce trei angajați au ajuns la spital cu simptome grave care sugereaza ca s-ar fi intoxicat cu substanțe periculoase, deocamdata neidentificate. O ancheta e in plina desfașurare. Trei angajați ai Combinatului Chimic Azomureș sunt internați in stare grava la Spitalul Județean din Targu Mureș. Unul dintre pacienți este in stare critica, ceilalți doi sunt in stare stabila, spun medicii. Cei trei au ajuns la spital cu probleme respiratorii, dupa ce au efectuat o serie de lucrari la echipamentele de la una dintre instalatiile de pe platforma Secției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

