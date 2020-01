ALERTĂ la Arad: Accident cu două microbuze și un autoturism pe o stradă din municipiu Trei mașini, intre care doua microbuze, au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident in orașul Arad. Doua persoane au fost ranite, au anunțat reprezentanții ISU Arad, potrivit Mediafax. Potrivit primelor informații de la fața locului ale Poliției Arad, accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu mazga. CITEȘTE ȘI: ATENTIE la paracetamol! Combinatia care poate fi letala CITEȘTE ȘI: ATENTIE la paracetamol!care poate fi letala Șoferul unei mașini ar fi intrat intr-un microbuz pe o strada din oraș. In timp ce șoferii celor doua mașini erau coborați și evaluau pagubele produse,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

