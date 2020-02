Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. A fost trimis de la Reșița la Timișoara și se așteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara…

- Alerta la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, Un tanar asistent medical in Germania a ajuns noaptea trecuta la unitatea medicala din Resita cu simptome de coronavirus, anunța radioresita.ro . Se pare ca tanarul ar fi ingrijit o familie cu aceasta boala la clinica in care isi desfasura activitatea…

- "Doi cetateni romani care se aflau in Germania, la Berlin, au fost adusi in tara, in aceasta seara. Cei doi cetateni au fost transportati din China in Germania prin intermediul unor zboruri medicale organizate in cadrul Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene", anunta Ministerul Sanatatii.Starea…

- O profesoara de engleza in varsta de 33 de ani din Suceava, care s-a reintors la sfarsitul lunii ianuarie din China, a fost internata, vineri, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava cu suspiciune de infectie cu coronavirus, fiind transferata ulterior la Iasi. Directorul DSP Suceava, Silvia Boliacu,…

- Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman este suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.Marian C. se afla in carantina in acest moment si urmeaza sa fie dus la spital pentru multiple teste. Autoritatile din Italia…

- Rezultatele analizelor pacientului bacauan suspectat ca s-ar fi infectat cu coronavirus in China NU confirma suspiciunile, au anunțat medicii de la spitalul Județean Bacau. Conform rezultatelor sosite de la Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” din București, pacientul de 24…

- Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgența, a explicat ca pasagerul israelian care a aterizat pe Aeroportul Otopeni nu poate suferi de coronavirus. "El a fost in China acum foarte mult...

- Președintele Societații Romane de Microbiologie infirma prezența infectarii cu coronavirus la pacientul sosit sambata in Romania, cu o cursa low-cost, de la Tel Aviv. Barbatul a acuzat stari asemanatoare cu simtomele virusului din China și a fost dus la Institutul Matei Balș pentru investigații.