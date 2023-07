Stiri pe aceeasi tema

- O suta de mercenari din grupul rus Wagner s-au apropiat de orasul belarus Grodno, aflat in apropiere de granita cu Polonia, a declarat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters. ⚡️ Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki says that more than 100 "Wagnerians" has gone towards the…

- Un grup de o suta de soldați din gruparea rusa Wagner s-a apropiat de orașul belarus Grodno, in apropiere de granița cu Polonia, a declarat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters și Mediafax.Polonia, fosta membra a Pactului de la Varșovia, care este membru cu drepturi depline…

- „Caruntul”, in rusa „Sedoi”, este cel care va conduce Grupul Wagner, i-a anunțat Vladimir Putin pe mercenarii ramași fara șef, dupa fuga lui Prigojin in Belarus. Presa l-a numit chiar pe noul șef „Sedoi” ca fiind comandantul de facto al companiei Wagner. Vladimir Putin a declarat ca le-a propus luptatorilor…

- Polonia a reținut inca un membru al unei rețele de spionaj rusești, ridicand la 15 numarul total de persoane arestate in cadrul acestei anchete, a anunțat, luni, ministrul de Interne Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. „Suspectul supraveghea instalațiile militare și porturile maritime. El a fost platit…

- Grupul de presa controlat de Evgheni Prigojin se va inchide, a declarat directorul unei publicatii online din acest trust, ceea ce evidentiaza inrautatirea situatiei sefului mercenarilor, la o saptamana dupa esecul unei scurte revolte organizate de luptatorii sai din Grupul Wagner, relateaza Reuters,…

- Un obiect neidentificat a intrat in spațiul aerian polonez din direcția Belarus. Acesta era probabil un balon de observație, a anunțat sambata pe Twitter Ministerul polonez al Apararii, citat de Reuters.

- The Polish government has approved draft legislation that would allow the military to sink an enemy ship targeting a key gas pipeline from Norway via the Baltic Sea following NATO’s warning that Russia might sabotage undersea energy infrastructure, according to Reuters. In “exceptional situations”,…

- Guvernul polonez cere gigantului farmaceutic Pfizer sa renegocieze contractele, deoarece pe piața Uniunii Europene se afla foarte multe vaccinuri impotriva Covid-19. Ministru polonez al Sanatații, Adam Niedzielski, afirma ca sunt lipsite de sens contractele prin care s-ar livra sute de milioane de…