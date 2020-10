Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Beijingului in zonele de pescuit disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Consilierul pentru securitate nationala…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Beijingului in zonele de pescuit disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza AFP si Reuters. Consilierul pentru securitate nationala…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, Robert O’Brien, a acuzat miercuri China ca incearca sa fure din Occident cercetarile referitoare la vaccinul pentru Covid-19 si a descris tara ca fiind un rival malign care incearca sa monopolizeze fiecare industrie importanta…

- Uraganul Delta, a 25-a furtuna importanta formata in acest an in Oceanul Atlantic, se indreapta spre Golful Mexic si se prognozeaza ca va lovi saptamana aceasta zonele de pe coasta americana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Daca Delta atinge coasta americana a Golfului…

- Facebook a anunțat marți ca a șters conturi, grupuri și pagini false din China care au publicat conținut legat de alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie, potrivit AFP.„Am eliminat 155 de conturi, 11 pagini, 9 grupuri și 6 conturi Instagram pentru încalcarea regulilor noastre…

- Grupul ByteDance a discutat despre vanzarea diviziei americane a TikTok cu posibili cumparatori, intre care Microsoft si Oracle, de cand presedintele Donald Trump a amenintat luna trecuta ca va interzice serviciul daca nu va fi vandut. Trump a dat termen ByteDance pana la jumatatea lunii septembrie…

- Consilierul national de securitate al SUA, Robert O'Brien, a declarat vineri ca China are cel mai mare program dintre tarile care vor sa se amestece în alegerile prezidentiale din tara sa, desi nu a furnizat probe în acest sens, relateaza Agerpres citând Reuters."Stim…