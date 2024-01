Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la Constanța, dupa ce doi pescari au disparut noaptea trecuta in timp ce se aflau cu barca pe lacul Siutghiol. Cautarile continua și luni dimineața. Cele doua persoane sunt cautate de pompieri si de scafandri. Pana in prezent au fost gasite o barca si mai multe plase de pescuit. Purtatorul…

- Un copil in varsta de 10 ani a fost gasit legat de maini si de picioare, intr-o locuinta din orasul constantean Harsova, iar matusa lui, cea care ar fi facut aceasta fapta, si mama lui, care ar fi recomandat aceasta solutie, au fost retinute pentru 24 de ore, relateaza News.ro. Reprezentantii Inspectoratului…

- O femeie din municipiul Arad a sunat, miercuri, la numarul de urgenta 112 și a spus ca a fost amenințata, iar pe unul dintre autoturismele sale se afla un dispozitiv strain. Femeia este fosta judecatoare la Tribunalul Arad, la secția penala. „Politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca o femeie,…

- Fostul campion național la kickboxing, in 2017, la categoria 63kg, legitimat la Clubul Sportiv Viitorul Fantanele din județul Constanța, a fost gasit fara suflare in propria casa. Lumea sportului este in stare de șoc. Vestea ca Florin Dogaru s-a stins la 24 de ani i-a șocat pe colegii lui. Sportivii…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) erau de 58,186 miliarde euro la 31 octombrie 2023, cu peste un miliard de euro mai puțin decat la 30 septembrie 2023, cand erau de 59,238 miliarde euro. Rezerva de aur a BNR a ramas constanta, la 103,6 tone, in valoare de 6,246 miliarde euro. „La…

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat in localitatea Harșova, din județul Constanța. Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție. In autovehicul se aflau 83 de cetațeni ucraineni, relateaza dobrogea.tv. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. „La data de 9 octombrie, in…