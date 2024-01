Alertă în Capitală - Trei case distruse de un incendiu, două femei au ajuns la spital (FOTO-VIDEO) Doua femei au fost duse la spital joi dimineața, o casa a fost distrusa integral și alte doua au fost distruse parțial in urma unui incendiu puternic izbucnit la trei case din Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit ISU București - Ilfov, incediul a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi, in jurul orei 1, pe strada Oriav din sectorul 3 al Capitalei. Incendiul s-a manifestat cu flacara violenta și degajari mari de fum la trei locuințe, pe o suprafața totala de aproximativ 300 mp. Ținand cont de distanța foarte mica dintre proprietațile afectate, accesul echipelor de intervenție… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

