Alertă în București: Droguri sub formă de ursuleți, confiscate de polițiști Detalii ale operațiuniiIntr-o acțiune coordonata, forțele de ordine au reușit sa prinda un barbat suspectat de comercializarea de droguri. La percheziționarea acestuia, polițiștii au gasit trei pungi cu pastile sub forma de ursuleți, care s-au dovedit a fi comprimate ce conțin substanțe interzise. Acest tip de prezentare a drogurilor este deosebit de periculos datorita aspectului sau care poate atrage in mod eronat atenția copiilor.In cadrul aceleiași serii de acțiuni, polițiștii au mai depistat și un alt tanar din București, implicat intr-un caz similar de trafic de droguri. La domiciliul acestuia,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

