ALERTĂ! Explozie urmată de un incendiu uriaș, la un bloc Explozie urmata de un incendiu uriaș, la un bloc in construcție din București. Fumul gros a fost vizibil de la kilometri distanț. Momentul in care acoperișul blocului din București a explodat: Secretarul de Stat Raed Arafat a declarat, la Antena 3, ca blocul este unul in proces de construcție, iar pe acoperiș erau depozitate mai multe butoaie cu smoala, ceea ce ar putea explica explozia raportata de martori. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale de pompieri, intre care doua autoscari, și se intervine pentru lichidarea incendiului. „Este vorba despre un bloc nelocuit. La unul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un bloc cu 12 etaje din Capitala. Martorii spun ca s-au auzit explozii. Fumul dens se vede de la mare distanța. Potrivit ISU București - Ilfov, incendiul s-a produs pe terasa unui bloc cu 12 etaje aflat in construcție. Blocul este situat pe strada Parcului.

