- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) cere lansarea unui program național pentru vaccinarea populației expuse riscului de imbolnavire cu difterie. Este doar una dintre masurile cerute medicii de familie pentru prevenirea și combaterea bolii aparute in Ucraina, la granița cu Romania.SNMF…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a facut un anunț ingrijorator. Numarul total al imbolnavirilor de rujeola a ajuns la 18.578. Doar saptamana trecuta s-au inregistrat 17 cazuri.

- Alerta epidemiologica. Au aparut cazuri de difterie la granița de nord a Romaniei comfirmate și de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNCSBT) Ultimele cazuri din țara noastra au fost inregistrate acum 40 de ani. 10 lucruri esențiale despre difterie. Ce este, cum se…

- Doctorul Tudor Ciuhodaru a lansat un apel de ultima ora catre populație, pe care o indeamna sa ramana vigilenta, avand in vedere cazurile de difterie la granița de nord a Romaniei, confirmate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, informeaza Antena 3. Ultimele cazuri…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a atentionat, luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost informata despre confirmarea unor cazuri de difterie in regiuni din Ucraina de la granita de nord a Romaniei, de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in data…

- In legatura cu atenționarea de calatorie emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la existența unor cazuri de difterie in Ucraina, Direcția de Sanatate Publica Județeana Suceava anunța ca a fost informata de catre Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile in data…

- Potrivit sursei citate, in legatura cu atentionarea de calatorie emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la existenta unor cazuri de difterie in Ucraina, DSPJ Suceava a fost informata de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNCSBT) pe 1 noiembrie despre…

Inca 47 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in opt județe din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.561, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, anunța MEDIAFAX.