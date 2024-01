Alertă de raid aerian în Taiwan după ce China a lansat un satelit în spațiu Taiwanul a emis o alerta de raid aerian pe intreaga insula dupa ce un satelit chinez a survolat spațiul aerian din sudul sau cu cateva zile inainte de alegerile prezidențiale cruciale, scrie BBC.Utilizatorii de telefoane mobile din intreaga insula autoguvernata au primit un mesaj prin care erau avertizați sa „fie atenți pentru siguranța lor".Alerta a subliniat nervozitatea inaintea alegerilor prezidențiale și legislative cruciale de sambata.China revendica de mult timp Taiwanul ca parte a propriului teritoriu și a fost acuzata ca intervine in vot.Insula autonoma, cu o populație de 23 de milioane… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

