Alerta de la Sarmizegetusa regia! Linistea zilei de duminica, 9 mai, a fost spulberata in situl arheologic Sarmizegetusa Regia, cand jandarmii aflati in paza locului au anuntat turistii din sit sa-si mute masinile din parcare, pentru ca un incendiu a izbucnit si exista pericolul de a se extinde. Cauza probabila, un scurtcircuit „Doua familii aflate in vizita la Sarmizegetusa Regia au avut parte de un sfarsit de saptamana foarte neplacut. Un incendiu izbucnit la una dintre autoturismele oprite in parcarea sitului arheologic s-a dezvoltat cu repeziciune si s-a extins la un alt autovehicul parcat in apropiere. Cetatea dacica este… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

