Stiri pe aceeasi tema

- Vibrionul de holera a fost depistat pe plaja de la Vadul lui Voda. Autoritațile indeamna populația sa fie prudenta și afirma ca cetațenii care fac bai in zona ar putea suporta urmari. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate, Boris Gilca, informeaza realitatea.md. Fii la curent cu…

- Vibrionul de holera a fost depistat pe plaja de la Vadul lui Voda. Autoritațile indeamna populația sa fie prudenta și afirma ca daca cetațenii fac bai in zona, ar putea suporta urmari. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate, Boris Gilca. Potrivit lui, specialiștii Centrului de Sanatate din…

- Bacteria de holera a fost depistata pe plaja de la Vadul lui Voda. Anunțul a fost facut de catre șeful Direcției Sanatate, Boris Gilca. Potrivit șefului, specialiștii Centrului de Sanatate din Capitala preiau constant probe din spațiile de agrement, transmite Tvn.md . „In perioada estivala, Centrul…

- Autoritatile sanitar-veterinare din Ialomita sunt in alerta. Patru focare de leucoza la bovine sunt active in prezent, in Baragan. Boala a fost depistata in localitatile Ciochina si Suditi.

- Gazprom a confirmat oficial ca va livra gaze Republicii Moldova și in luna mai, chiar daca autoritațile noastre n-au reușit sa faca auditul independent asupra datoriilor istorice, despre care furnizorul rus spune ca ar depași 700 de milioane de dolari. Societatea pe acțiuni ”Moldovagaz” a publicat un…

- Compania rusa Gazprom a confirmat oficial volumele de gaze naturale contractate pentru a fi furnizate in Republica Moldova in luna mai. Este vorba de 32 de milioane de metri cubi pentru malul drept și 131 de milioane de metri cubi pentru malul stang al Nistrului.

- Creștere a cazurilor severe de hepatita de origine necunoscuta, la copii mici: peste 190. Autoritațile sanitare, in alerta Autoritațile sanitare din intreaga lume investigheaza o creștere a cazurilor severe de hepatita – inflamație a ficatului – la copiii mici, potrivit Reuters. Hepatita pediatrica…

- O noua varianta COVID a fost descoperita in Regatul Unit. Primele indicii sugereaza ca ar putea fi cu 10% mai contagioasa decat alte mutații ale Omicron, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…