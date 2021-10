Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Torje a resimțit dureri, vineri, la antrenament și a parasit ședința de pregatire, riscand sa rateze meciul din Banie, cu CSU. Andre Pinto este in urma cu pregatirea, are nevoie de doua saptamani ca sa fie in forma CSU Craiova – Dinamo se joaca luni, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT și…

- FCU Craiova, echipa lui Mititelu, a reușit sa atraga doar 6.500 de spectatori cu FCSB, pe cand CSU Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, a disputat aproape toate partidele cu același adversar cu casa inchisa. Promovarea echipei patronate de Adrian Mititelu a aprins și mai tare un razboi care s-a…

- Chiar daca Adrian Mititelu jr. a anunțat ca se așteapta ca in tribune sa se adune 15.000 de spectatori, partida cu FCSB nu pare sa starneasca un interes deosebit in randul fanilor olteni. Pana azi dupa-amiaza, erau vandute circa 2.200 de bilete. La casele de bilete era pustiu. Aspect confirmat de o…

- In clasament, Farul se afla pe locul patru, cu 11 puncte, dupa trei victorii, doua egaluri si un esec, golaveraj 6 1. In etapa a saptea a Ligii 1, Farul Constanta joaca in deplasare cu nou promovata FC U Craiova 1948.Meciul e programat vineri, 27 august, de la ora 21.00.In clasament, Farul se afla pe…

- Cehul venit de la Viktoria Plzen a fost pus pe liber de Gigi Becali dupa ce a bifat doar 110 de minute pentru vicecampioana Romaniei. Iar atacantul de 32 de ani a devenit interesant pentru mai multe echipe din Liga 1. Aflați care sunt șansele sale de a ajunge la FC U Craiova de pe realitateasportiva.net.

- Dupa 0-1 in Albania și 0-0 pe „Oblemenco”, CSU Craiova a fost eliminata din Conference League de KF Laci. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, nu face o drama din debutul ratat in Banie. Toate detaliile despre CSU Craiova - KF Laci, AICI! „In seara asta a fost un meci special, veneam dupa o infrangere…

- FCU Craiova joaca impotriva lui Dinamo, acasa. Meciul a inceput la 21:30, e liveTEXT AICI și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. FCU Craiova - Dinamo » Respect intre galerii „Bine ați venit, Știința suntem noi / Respectul este important in orice razboi”, este bannerul cu care…

- FCU Craiova - Dinamo incheie luni seara, de la ora 21:30, a doua etapa a Ligii 1. Meciul din Banie se anunța unul spectaculos și prin prisma energiilor provocate in randul suporterilor. Dragoș Albu (20 de ani), capitanul oltenilor, e pregatit pentru „infernul” de pe „Ion Oblemenco”. FCU Craiova - Dinamo…