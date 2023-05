Alertă cu bombă! Panică în trenul cu ruta Lokoshaza-București A fost panica intr-un tren care venea din Ungaria spre București. Potrivit autoritaților, miercuri, 3 mai, in jurul orei 22:50, o persoana a sunat la 112 și a spus ca in trenul IR79 ce avea ruta de deplasare Lokoshaza(Ungaria)- București s-ar afla un dispozitiv explozibil. In urma apelului la 112, polițiștii de la Transporturi Feroviare au oprit trenul in gara din Lugoj. Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului ca sa asigure zona. Dupa verificarile facute de Grupa pirotehnica din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Timiș s-a stabilit ca apelul nu se confirma. Trenul a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

