Un barbat a sunat la numarul de urgența 112 și a anunțat ca arunca in aer Primaria din Pitești daca nu primește 5.000 de euro. Apelantul a anunțat ca a pus o bomba in sediul Primariei și susține ca o va detona daca nu primește suma de bani pe care a solicitat-o. Ofițerii de la Brigada Pirotehnica au intervenit pentru a stabili daca apelul se confirma sau nu și au izolat parcarea și zona din imediata apropiere a cladirii in care se afla primaria, scrie Mediafax.