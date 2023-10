Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Varșovia sunt in alerta! Un individ amenința ca are o bomba și ca o va detona in captiala Poloniei. Barbatul s-a urcat pe monumentul dedicat tragediei din Smolensk și a inceput sa spuna ca se va arunca in aer.

- Muzeul Luvru din Paris a fost inchis sambata la pranz din motive de securitate, in timp ce Franta se afla in alerta de tip "atac de urgenta" in urma unui atentat islamist comis vineri la o scoala din Arras si soldat cu un mort si doi raniti, relateaza AFP

- Surse din mediul de informații afirma ca pe langa amenințare cu bomba inregistrata in cazul sediului central al DIICOT o alta amenințare cu bomba ar fi fost inregistrata in cazul Muzeului Național de Istorie al Romaniei.Aceeași sursa susține ca locația MNIR ar fi deja in curs de evacuare a personalului…

- Turnul Eiffel a fost inchis publicului sambata dupa ce a fost evacuat ca masura de precautie in urma unei amenintari cu bomba, a declarat o sursa din politia franceza, citata de Reuters.SETE, organismul care administreaza amplasamentul, a declarat ca expertii in eliminarea bombelor si politia cercetau…

- Ultimii trei romani aflati in Niger au fost preluati de un zbor de evacuare organizat de autoritatile franceze. Anterior, MAE a anunțat ca un cetatean roman a fost preluat din Niger cu unul dintre zborurile de evacuare organizate de catre autoritatile franceze si a ajuns in siguranta la Paris. La…

- Un avion care a decolat din Turcia a aterizat de urgența, luni, pe aeroportul internațional Henri Coanda din București, in urma unei alerte cu bomba.Autoritațile turce au primit informații potrivit carora la bordul avionului care decolase din Istanbul și care se indrepta spre orașul Dusseldorf (Germania),…