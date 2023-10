Stiri pe aceeasi tema

- Un liceu din orașul Arras, din nordul Franței, unde un profesor francez a fost injunghiat mortal vineri (13 octombrie), a fost evacuat luni dimineața (16 octombrie) in urma unei alerte cu bomba. Atacul de vineri, care a determinat guvernul sa plaseze Franța in cea mai inalta alerta de securitate, a…

- Liceul Gambetta din orașul Arras, Franța, unde a fost ucis un profesor și au fost ranite alte doua persoane intr-un atentat islamist, a fost evacuat, luni, dupa o amenințare cu bomba. Ministrul de interne, Gerald Darmanin, a declarat ca nu exista „nicio indoiala” ca exista o legatura intre atacul din…

- Autoritatile franceze au evacuat sambata, 14 octombrie, Palatul Versailles, din cauza unei alerte cu bomba, informeaza agenția AFP, preluata de Agerpres.Conform unei surse din poliție, a fost primit un mesaj anonim pe website-ul moncommissariat.fr.Palatul Versailles va ramane inchis pana la finalul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat mobilizarea a pana la 7.000 de soldați pentru patrule de securitate sporite, a anunțat sambata Președinția, la o zi dupa ce un profesor a fost injunghiat mortal intr-un atac islamist, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Franța a fost plasata vineri in cea…

- Franța mobilizeaza 7.000 de soldați in intreaga țara, dupa atacul de la un liceu, care a avut loc vineri, in localitatea Arras. Vineri seara, Consiliul de Securitate a decis ridicarea alertei teroriste de la nivel maxim, scrie digi24.ro .

- Franța a fost plasata in stare de alerta vineri seara, dupa atacul de la școala din Arras, in urma caruia un profesor a murit, iar alte doua persoane au fost ranite.Potrivit Le Figaro, nivelul „atac de urgența” poate fi pus in aplicare imediat dupa un atac sau daca un grup terorist identificat sau…

- Un profesor a fost ucis vineri (13 octombrie) intr-un atac cu cuțitul intr-o școala din orașul Arras, in nordul Franței, in timp ce un alt profesor și paznicul școlii au fost raniți, acesta din urma grav, a anunțat poliția. Autoritațile regionale au declarat ca atacatorul a fost arestat. Poliția nu…