Alertă: Criză financiară și de personal fără precedent la SPP Serviciul de Protecție și Paza (SPP) este la ora actuala intr-o situație extrem de delicata din cauza managementului dezastruos și dictatorial al directorului Lucian Pahonțu. In prezent, SSP se confrunta cu o criza financiara fara precedent, ceea ce l-a determinat pe „eternul” director Lucian Pahonțu sa recurga la cateva masuri radicale. Astfel, din dispoziția lui Lucian Pahonțu, angajații SPP nu vor mai fi remunerați pentru orele suplimentare, ceea le subțiaza destul de mult veniturile, mai ales celor care sunt in misiune. De asemenea, șeful SPP a decis sa se diminueze cu 25-30% suma pentru chiria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

