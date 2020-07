Alertă ANM! Vreme severă în aproape toată țara Vremea iulie 2020 se racorește de astazi in majoritatea regiunilor țarii. Alerta ANM aduce o informare meteorologica, precum și un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Alerta ANM informeaza ca vremea se va raci cu cateva grade in majoritatea regiunilor țarii, iar instabilitatea atmosferica va persista și in urmatoarele zile. Meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben, valabila astazi, dar și o informare ce intra in vigoare de maine, 24 iulie 2020. Rasfoiește online gratuit numarul de august al revistei Unica Alerta ANM. Cod galben de furtuni ANM a emis un cod… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

