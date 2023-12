Alertă alimentară. Pui cu salmonella, retras de la vânzare Un lot de carne de pui congelata a fost retras din magazine din cauza contaminarii cu Salmonella, anunta ANSVSA. Un lot de sferturi posterioare de pui congelate produse de Cedrob S.A, care expira in 10.07.2025, a fost scos de la vanzare, fiind contaminat cu Salmonella Enteritidis. ”In cazul in care ati cumparat produsul mentionat mai sus, va rugam sa nu il consumati si sa il returnati in magazinul de la care l‐ati achizitionat in baza bonului fiscal”, transmite ANSVSA. Urmarește Romania Libera pe X, Facebook și Google News! Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

