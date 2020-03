Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea deces din cauza coronavirusului a fost confirmat duminica, fiind vorba despre un pacient internat in București. Al doilea pacient, in varsta de 74 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes – București, transferat de la Spitalul Universitar…

- Secretarul de stat în Ministerul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca cele opt persoane confirmate duminica sunt persoane care au fost în contact cu pacientul de la Gerota și senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac. Cele opt persoane sunt asimptomatice și erau în izolare sau în…

- Al doilea caz pozitiv pentru Covid-19 a fost confirmat in județul Olt. Este vorba despre un tanar de 22 ani, din Slatina, care a ajuns in Romania in 10 martie, prin vama Nadlac 2. Barbatul a ajuns in carantina, cu escorta, in jurul orelor 23,00, fiind testat pentru Covid-19, iar rezultatele au ajuns…

- Coronavirus. COVID-19 lovește Romania, unde sunt confirmate pana la aceasta ora 25 cazuri de infectare. Autoritațile romane au luat o serie de masuri pentru prevenție și, in funcție de evoluția cazurilor, sunt pregatite de situații extreme.