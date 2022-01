Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European David Sassoli a incetat din viata marti, la ora 01:15, la varsta de 65 de ani. Sassoli a murit la spitalul din orasul italian Aviano, conform informatiilor comunicate de purtatorul sau de cuvant, Roberto Cuillo, potrivit Reuters. Pe Twitter, Cuillo a precizat ca locul…

- Mandatul social-democratului David Sassoli se apropie de final, prin urmare, mai mulți eurodeputați și-au aratat interesul pentru funcție, printre care și malteza Roberta Metsola, scrie Agerpres. Roberta Metsola este o eurodeputata malteza care a fost prima oara aleasa in Parlamentul European in 2013,…

- Omul politic austriac, care este unul dintre cei mai inversunati critici ai politicii premierului ungar Viktor Orban si-a anuntat public candidatura la sefia PE pe contul sau oficial de Twitter si intr-o scrisoare transmisa colegilor de grup din PPE.In opinia sa, putini eurodeputati sunt satisfacuti…