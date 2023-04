Alergiile de primăvară nu trebuie să vă strice… primăvara! Trecerea de la iarna la temperaturile prietenoase ale primaverii sunt pentru mulți o bucurie. Insa alergiile de primavara pot fi o adevarata provocare. Acestea pot fi extrem de neplacute și pot afecta viața de zi cu zi a celor care sufera de acest tip de sensibilitate. Ce cauzeaza alergiile de primavara Alergiile de primavara sunt cauzate de reacția sistemului imunitar in urma expunerii la polenul din aer. Pe parcursul primaverii, copacii, florile și ierburile incep sa infloreasca. Astfel, nivelul polenului din aer crește, fiind ajutat și de intensificarile de vant. Atunci cand polenul intra in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

