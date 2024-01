Alergiile ar putea deveni istorie: Cercetătorii au creat prima conjunctivă umană în laborator Cercetatori de la Institutul Hubrecht, din Tarile de Jos, au produs primul model organoid al conjunctivei umane. Acesti organoizi imita functia conjunctivei umane reale, un tesut implicat in producerea lacrimilor. Cu ajutorul noului model, cercetatorii au descoperit un nou tip de celule in acest tesut: celule ”tuft / smoc”. Acestea sunt celule epiteliale rare, secretorii, care au generat un interes imunologic redus pana cand rapoarte din 2016 le-au legat de imunitatea de tip 2 in intestinul subtire. Se pare ca aceste celule devin mai abundente in conditii asemanatoare alergiilor si, cel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori de la Institutul Hubrecht din Olanda au produs primul model organoid al conjunctivei umane, tesutul implicat in producerea lacrimilor. Cu ajutorul noului model, cercetatorii au descoperit un nou tip de celule in acest tesut - celule „tuft / smoc” - și intrevad deja o serie de aplicabilitați…

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea Osaka au anunțat ca au descoperit o proteina anti-imbatranire, capabila sa stopeze celulele ”zombi” sa declanșeze cancerul și maladia Alzheimer. Iata și explicațiile. Cercetatorii japonezi explica, in revista Proceedings of the National Academy of Sciences,…

- Cercetatorii de la Universitatea din Pittsburgh au dezvoltat un nou model asemanator unui embrion, derivat din celule adulte, care reproduce caracteristici cheie ale dezvoltarii umane timpurii, inclusiv generarea de celule sanguine.Descris recent in revista Nature, noul model heX-Embrioid ofera o…

- Cercetatorii de la Universitatea din Pittsburgh au dezvoltat un nou model asemanator unui embrion, derivat din celule adulte, care reproduce caracteristici cheie ale dezvoltarii umane timpurii, inclusiv generarea de celule sanguine. Descris recent in revista Nature, noul model heX-Embrioid…

- Pentru a mari puterea de calcul a inteligenței artificiale (AI), cercetatorii au combinat un proces obișnuit de invațare automata cu un model 3D sofisticat de creier uman format din mai multe tipuri de țesut cerebral crescut in laborator, scrie Live Science.

- O echipa formata din cercetatori de la Universitatea Tufts și Institutul Wyss al Universitații Harvard a dezvoltat xenoroboții, care reprezinta primii roboți vii. Acești roboți sunt creați din celule stem prelevate de la o specie africana de broasca țestoasa. Acum, cercetatorii ne introduc in lumea…

- Oamenii de știința au creat roboți vii minusculi din celule umane, care se mișca singuri intr-un vas de laborator și care ar putea fi folosiți pe viitor pentru a vindeca rani sau reface țesuturi deteriorate, potrivit unui nou studiu citat de CNN.

- De-a lungul timpului, oamenii de știința au incercat sa afle cum a fost creat Marele Sfinx din Giza. In urma unor experimente, ei au aflat ca natura ar fi avut un rol important in proces. Cercetatorii au explicat ca monumentul ar fi fost creat prin procese naturale, in timp, iar oamenii i-au dat o forma…