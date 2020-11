Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a presedintelui SUA Donald Trump si republicanii din statul Georgia au intentat proces pentru suspendarea numararii voturilor, fiind al treilea demers legal cu privire la numararea voturilor in alegerile din SUA, relateaza dpa.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de…

- Echipa de campanie a presedintelui SUA Donald Trump si republicanii din statul Georgia au intentat proces pentru suspendarea numararii voturilor, fiind al treilea demers legal cu privire la numararea voturilor in alegerile din SUA, relateaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: SONDAJ Avangarde:…

- Joe Biden 264 ndash; Donald Trump 214. Pentru a castiga oricare dintre candidati are nevoie de minimum 270 de voturi electorale electori Echipa de campanie a lui Donald Trump a deschis o actiune in justitie pentru a opri numararea voturilor in Georgia.Multe dintre buletinele de vot nenumarate sunt voturi…

- Donald Trump a intentat un proces in justitie pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP. Actiunea a fost…

- Donald Trump a intentat un proces pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP."Ochii natiunii sunt indreptati spre…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justitia pentru a cere oprirea procesului de numarare a voturilor in statul Michigan, in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, transmit Reuters si AFP. Dupa numararea a 92% din voturi in Michigan, candidatul…

- Presedintele american Donald Trump va cere o renumarare a voturilor din statul Wisconsin, unde contracandidatul sau democrat in alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, pare sa dispuna de un mic avans conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri directorul sau de campanie, Bill Stepien, potrivit…

- Comisia Europeana a indemnat miercuri la rabdare pana cand autoritatea electorala din SUA va anunta rezultatul final al alegerilor prezidentiale americane, dupa ce presedintele Donald Trump si-a declarat victoria inaintea incheierii numararii voturilor in statele-cheie, relateaza agentia EFE.…