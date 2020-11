alegeriSUA: Peste 60% din israelieni sunt de partea lui Trump (sondaj)

Rareş Bogdan: Peste 50% dintre votanţii PSD şi Pro România îşi doresc alegeri

"Sondajele arata clar ca peste 50% dintre cei care spun ca voteaza PSD sau Pro Romania isi doresc alegeri. PNL nu are niciun sondaj sub 32%, USR a crescut, este intre 18-20%. PSD are în jur de 27%, iar PMP e aproape sigur in parlament.… [citeste mai departe]