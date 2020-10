Hillary Clinton, candidata la presedintie in 2016 impotriva lui Donald Trump, a declarat miercuri ca face parte din colegiul electoral care il va alege pe castigatorul scrutinului marti seara in statul New York, relateaza AFP.



''Sunt un elector (important) in New York'', a declarat ea la radio SiriusXM. "Sunt sigura ca o sa votez pentru Joe si Kamala la New York si este foarte interesant", a adaugat ea despre candidatul democrat la presedintie Joe Biden si Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte..



Statul New York, un fief democrat,…