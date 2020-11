Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat sambata, cu zece zile inainte de alegerile prezidentiale, "pentru un tip pe nume Trump", intr-o sectie de vot din West Palm Beach, in Florida, relateaza AFP. Presedintele american a ajuns intr-o biblioteca pentru a-si exercita sarcina de cetatean…

- Presedintele american Donald Trump a dat publicitatii joi, inainte de data stabilita pentru difuzare, un interviu pentru emisiunea "60 Minutes" de pe CBS, intr-o tentativa de a arata ca jurnalistul care l-a intervievat a fost partinitor, relateaza dpa. Trump a postat interviul de aproape…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept 'animale' un grup de manifestanti, cerand aplicarea legii pentru sanctionarea distrugerii de bunuri in cadrul manifestatiilor, relateaza DPA. 'Bagati aceste animale in inchisoare, acum', scrie Trump intr-o postare…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat marti gata sa injecteze fonduri personale in campania sa daca acest lucru se va dovedi indispensabil pe ultima linie dreapta, relateaza AFP. "Daca va fi necesar, o voi face", a declarat Trump, intrebat despre acest lucru de jurnalisti inainte de a se imbarca…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Presedintele SUA, Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, a anuntat miercuri ca ia in calcul sa sustina discursul de acceptare a nominalizarii republicane la Casa Alba, rupand cu o lunga traditie, potrivit Reuters si AFP. In SUA, presedintii care…