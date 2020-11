Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui ales Maia Sandu, nu va da curs invitatiei la consultari politice initiate de presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, marti, prim-vicepresedintele PAS,…

- Membrii Biroului Executiv al Partidului Democrat din Moldova s-au întrunit astazi în ședința de lucru. În cadrul acesteia au fost discutate rezultatele alegerilor prezidențiale, dar și contextul politic actual, precum și eventuale scenarii în continuare. „PDM…

Membrii Biroului Executiv al Partidului Democrat din Moldova s-au intrunit astazi in ședința de lucru. In cadrul acesteia au fost discutate rezultatele alegerilor prezidențiale, dar și contextul politic actual, precum și eventuale scenarii in continuare.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Vicepresedintele Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Slusari, care este si liderul grupului parlamentar al Platformei Dreptate si Adevar, a anuntat marti ca formatiunea politica pe care o reprezinta nu va participa la consultarile…

- Partidul Democrat din Republica Moldova pledeaza pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate în toamna anului 2021, potrivit liderului formațiunii, Pavel Filip. De asemenea, acesta propune un guvern al unitații naționale, ”agreat de toate partidele autentice din Parlament”,…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a invocat, vineri, pe Stefan cel Mare pentru a-i convinge pe cetatenii din Republica Moldova sa dea dovada de unitate in turul al doilea al alegerilor rezidentiale care va avea loc duminica.…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pro-europeana, a lansat, vineri, un apel catre toti angajatii din sistemul bugetar sa nu participe "la schemele de fraudare a…

- Partidul Democrat din Moldova a decis sa nu inainteze un candidat la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. Anunțul a fost facut cu puțin timp in urma de liderul formațiunii, Pavel Filip.Potrivit lui, la aceste alegeri au șansa doar doi candidați, iar restul vor doar sa incurce.