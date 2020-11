Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Pro-europeana Maia Sandu a devenit, in urma alegerilor de duminica, prima femeie din istoria Republicii Moldova care a ajuns presedinte. Dupa 1990, in Republica Moldova au avut loc patru rude de alegeri prezidentiale prin vot direct (1991, 1996, 2016 si 2020), iar de-a lungul timpului in cursele electorale s-au inscris mai multe femei, insa Maia Sandu este cea care a atras cele mai multe voturi.



In varsta de 48 de ani, economista Maia Sandu l-a invins, duminica, in turul al doilea pe presedintele in exercitiu al Republicii…