- Comisia Electorala Centrala (CEC) informeaza ca astazi, 1 octombrie curent, s-a incheiat perioada de recepționare a documentelor in vederea inregistrarii candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova.

- Comisia Electorala Centrala a refuzat inregistrarea candidaturii liderului Pro Moldova, Andrian Candu, la alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Candu susține ca in spatele deciziei CEC se ascund interese politice. „Unii membri ai Comisiei Electorale Centrale sint rau intenționați și fac in așa…

- Comisia Electorala Centrala atenționeaza ca astazi, 16 septembrie, expira termenul de inregistrare prealabila pentru cetațenii Republicii Moldova cu drept de vot care se afla in strainatate sau iși au domiciliul in localitațile din stanga Nistrului, municipiul Tighina și unele localitați ale raionului…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre…

- Candidatul din partea Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, la funcția de președinte al Republicii Moldova a depus actele la Comisia Electorala Centrala, pentru inregistrarea grupului de inițiativa. Astfel, dupa inregistrare, cei din PLDM vor incepe sa stranga cele 15 mii de semnaturi, necesare…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca incepand de astazi, 1 septembrie 2020, grupurile de inițiativa pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova pot depune documentele necesare pentru inregistrare la CEC.

- Comisia Electorala Centrala a stabilit locul și timpul primirii documentelor pentru inregistrarea grupurilor de inițiativa in susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova Astfel, documentele se vor depune la sediul Comisiei Electorale Centrale (aflat pe adresa: mun. Chișinau,…

- Joi, 6 august 2020, este termenul limita de depunere/recepționare a documentelor pentru inregistrarea candidaților la funcția de primar in localitațile unde au fost anunțate alegeri locale noi. Anunțul a fost facut de Comisia Electorala Centrala. In conformitate cu prevederile legislației electorale,…