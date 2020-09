Primaria comunei Movilita a fost castigata de liberali la un singur vot diferenta, potrivit rezultatelor provizorii comunicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)



Astfel, primarul in functie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, si-a adjudecat un nou mandat cu 480 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, independentul Costel Seciu, a reusit sa stranga 479 de voturi din cele 1.346 de voturi valabil exprimate.



Liberalul Corneliu Cristian este primar al comunei Movilita din anul 2004, in timp ce contracandidatul sau, care a candidat ca independent,…