- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si-a prezentat luni seara, la Teatrul National Bucuresti, prioritatile programului cu care s-a inscris in cursa electorala. "Miza acestor alegeri, dincolo de trafic, apa calda, poluare, scoli, conditii de viata, este de fapt…

- Candidatul la Primaria Capitalei, Nicușor Dan i-a lansat o provocare primarului general, Gabriela Firea, in direct la realitatea Plus. Nicușor Dan a invitat-o pe Firea sa-l insoțeasca la intalnirile cu bucureștenii și sa imparta impreuna flyere. Nicușor Dan a afirnat ca primarul general se ferește…

- Candidatul principalelor partide de dreapta pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, o acuza pe candidata PS, Gabriela Firea, de faptul ca se pregateste sa distribuie in scoli, prin intermediul unor functionari publici, masti de protectie care poarta insemnele electorale ale PSD. Dan spune ca Firea incalca…

- Candidatul PNL si USR-Plus la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si-a depus duminica seara candidatura la Biroul Electoral Municipal si a spus ca aceasta campanie este a bucurestenilor care vor ca administratia sa fie una de bun simt, sa fie una care lucreaza pentru cetateni. Liderul USR-Plus, Dan Barna,…

- Dreapta ar caștiga sigur Capitala, in toamna, arata cel mai recent sondaj. Nicușor Dan este pe primul loc in cursa pentru primaria Capitalei, arata un nou sondaj al liberalilor, obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS. Lupta pentru Primaria Capitalei va fi complicata, mai ales dupa ce Traian Basescu…

- Candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in loc ca Gabriela Firea sa vina in fata bucurestenilor sa explice de ce un sfert dintre ei nu au apa calda, a inventat o poveste cu copii care au scris presedintelui Iohannis.

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a scris marți un mesaj pe Facebook in care o critica pe Gabriela Firea in legatura cu problemele din București, in special cea legata de furnizarea apei calde, sistata in mai multe sectoare ale Capitalei.

- Candidatul la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a facut apel la bucuresteni sa respecte masurile de protecție sanitara și sa poarte masca. "Apelul meu catre bucuresteni este urmatorul: fiecare...