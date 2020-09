Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a declarat, vineri, ca fotbalistul Gabi Muresan, fosta vedeta a ASA Targu Mures, si-a investit economiile in comuna sa natala, Apold, iar acum candideaza la Primaria Apold, din care doreste sa faca un punct de atractie turistica.



"Gabi Muresan, un fotbalist foarte apreciat de suporterii mureseni, care a jucat la mai multe echipe din tara si din strainatate, este un om care si-a investit economiile in Apold, unde s-a nascut. Si-a dat seama ca are foarte mult de munca pentru a face din Apold o localitate care sa atraga turisti. Prin…