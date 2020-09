Stiri pe aceeasi tema

- PNL Brasov isi propune sa obtina, la alegerile din 27 septembrie, un „scor categoric”, de 45%, atat la nivelul Consiliului Judetean, cat si al unitatilor administrativ-teritoriale din judet, a declarat, vineri, cu prilejul unui eveniment electoral, liderul PNL Brasov, Adrian Vestea, candidat la un…

- Biroul Electoral de Circumscripție Județean numarul 8 Brașov a stabilit care sunt candidaturile valide pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov. Sunt 11 candidaturi, dintre care trei din partea unor doamne. O singura persoana candideaza nesusținuta de un partid. Candidații la șefia…

- Profesorul Alexandru Rafila a afirmat ca riscul de infectare cu noul coronavirus este mai mare in restaurante decat pe terase pentru ca este spatiu inchis versus spatiu deschis. El a precizat ca echipamente de dezinfectie sau filtrare a aerului ar putea fi instalate in restaurante, in contextul in care…

- Liberalii au distrus Predealul, prin oamenii pe care i-au pus in fruntea Primariei in decursul timpului. Ani la rand, investitiile incepute si realizate sunt infime, pentru o statiune care se vrea de interes international. „Mult mai modest ca oferta turistica, Busteniul ne-a surclasat, pentru ca edilii…

- Presedintele Partidului Nostru, Renato Usatii, sustine ca va candida la alegerile prezidentiale daca va avea o sustinere masiva din partea cetatenilor. El a indemnat locuitorii tarii, dar si diaspora sa-i trimita un scurt video, in perioada 27 iulie-27 august, in care sa-i spuna daca sa candideze sau…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații se va afla astazi la Brașov. Ministrul Sanatații va avea mai multe intalniri cu reprezentanții spitalelor și cei ai autoritaților locale. Program 10:00 – Intalnire cu reprezentanții spitalelor din Brașov la Consiliul Județean Brașov. Participa și președintele Consiliului…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, i-a indemnat joi pe toti liderii politici "sa aleaga calea energiei curate" in planurile lor de relansare economica in epoca post-COVID-19, cerandu-le sa renunte la carbune si la sustinerea energiilor fosile, informeaza AFP. "Sa ne luam inca de azi angajamentul…

- Candidaturile actualului presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, si primarului in functie al municipiului resedinta, George Scripcaru, pentru cate un nou mandat, au fost validate de conducerea organizatiei judetene a PNL, se arata intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.…