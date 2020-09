Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Dolj, profesorul Alexandru Gidar, a declarat ca spera ca PNL sa castige Primaria Craiova si Consiliul Judetean pentru a schimba Doljul din "judetul rosu intr-o comunitate normala"."Eu sper ca vom putea sa schimbam Doljul…

- Candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean a declarat ca a votat pentru "schimbarea la fata" a judetului. „Am votat pentru continuarea dezvoltarii orașului și pentru extinderea dezvoltarii la nivelul intregului județ. Pentru schimbarea la fața a intregului județ”,…

- Pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor s-au inscris opt candidati, in timp ce pentru Primaria Oradea au intrat in cursa noua candidati. Surpriza in acest judet este ca actualul primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan, vrea sa schimbe fotoliul de edil-sef cu cel de presedinte…

- Candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean (CJ) Bihor, Ilie Bolojan, a declarat marti ca, folosind apa geotermala, Bihorul ar putea avea o salba de statiuni balneare, dupa model oradean, dar mai ales dupa cel din estul Ungariei. "O sa ma ocup ca, dupa alegeri, daca voi fi ales, sa avem o intalnire…

- Candidatul social democraților satmareni pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Radu Roca, si-a depus astazi, 18 august, candidatura la alegerile locale din septembrie. Tot astazi a fost depusa și lista cu candidații PSD la Consiliul Județean. La depunerea candidaturilor Radu Roca a fost…

- PNL Bihor și-a desemnat candidații pentru funcția de primar al orașului Oradea și pentru cea de președinte la Consiliul Județean Bihor. Astfel, actualul viceprimar al orașului, Florin Birta, candideaza la Primarie, iar fostul edil, Ilie Bolojan, vrea sa fie președinte al Consiliului Județean Bihor,…

- Actualul primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan, aflat la finele celui de al treilea mandat, va candida in 27 septembrie pentru conducerea Consiliului Judetean Bihor, iar pentru functia de primar al municipiului resedinta de judet a fost nominalizat viceprimarul Florin Birta. Potrivit…

- PNL Bihor și-a desemnat candidații pentru funcția de primar al orașului Oradea și pentru cea de președinte la Consiliul Județean Bihor. Astfel, actualul viceprimar al orașului, Florin Birta, candideaza la Primarie, iar edilul Ilie Bolojan vrea sa fie președinte al Consiliului Județean Bihor.Potrivit…