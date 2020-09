Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Sibiu, liberala Daniela Cimpean, candidat pentru al doilea mandat, ii indeamna pe alegatori sa mearga duminica la urne cu incredere. Ea afirma ca exista risc mai mare de imbolnavire cu noul coronavirus la piata si la supermarket, decat in sectia de votare.

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS pentru primaria Constanta a criticat in cadrul unei conferinte de presa sondajele de opinie aparute pe piata in ultima perioada Reprezentantii USR PLUS au mai vorbit si despre bugetul municipiului Constanta Candidatul USR PLUS a criticat si Guvernul PNL Stelian Ion a…

- Alegatorul care, pana cel tarziu in data de 4 septembrie 2020, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu si a solicitat inscrierea in registrul electoral cu adresa de resedinta voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata in…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, la Sibiu, ca elevii ar trebui sa poata sa mearga la scoala in conditii de siguranta sanitara, iar autoritatile atat cele locale, cat si cele centrale au avut timp sa pregateasca deschiderea noului an scolar. "In mod…

- Presedintele Organizatiei Judetene Sibiu a PNL, Raluca Turcan, prefera dezbateri ale candidatilor liberali cu alegatorii, nu cu contracandidatii. "Eu cred cu tarie in dezbaterea continua cu oamenii. Si in cazul nostru, cu sibienii. Si cred ca modul in care Daniela Cimpean a condus Consiliul Judetean…

- Candidatul PNL pentru functia de primar al municipiului Sibiu, Adrian Bibu, si presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean, candidat liberal pentru un nou mandat, nu sunt deranjati de vizita presedintelui Klaus Iohannis din urma cu o saptamana, cand a discutat despre proiectele viitoare…

- Premierul Ludovic Orban va prezenta miercuri, 12 august, in Plenul Parlamentului, raportul privind felul in care Guvernul va organiza alegerile din 27 septembrie. Printre masurile propuse de Guvern se afla mentinerea unei distante de 1,5 m intre persoane, limitarea numarului de persoane care…

- Românilor care vor merge la vot la alegerile locale li se va lua temperatura la intrarea în secții, iar alegatorii își vor dezinfecta mâinile și ștampila la iesirea din cabina. De asemenea, ei își vor lua singuri buletinele de vot și ștampilele, iar pe actele de identitate…