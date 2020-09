AlegeriLocale2020/ Prahova: 12 dosare penale privind infracţiuni electorale Un numar de 12 dosare penale care vizeaza infractiuni electorale au fost deschise de politistii prahoveni in perioada campaniei pentru alegerile locale, dar si in ziua votului, numarul cauzelor inregistrate fiind cu 50% mai mic fata de perioada alegerilor din 2016. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, pe parcursul intregii campanii electorale, au fost inregistrate 92 de sesizari referitoare la posibile fapte care au legatura cu procesul electoral, comparativ cu anul 2016, cand au fost inregistrate 195. Pe parcursul campaniei electorale si in ziua alegerilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

