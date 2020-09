Stiri pe aceeasi tema

- The chairman of the Pro Romania Party, Victor Ponta, stated on Tuesday, in Slatina, that his party represents a long-term project, and that on September 27 a "foundation" is laid for the future.Victor Ponta was present on Tuesday in the city of Slatina and in several other localities in the…

- Enache Perifan este candidatul PNL la functia de primar al comunei Istria "Fondurile europene ar fi solutia salvatoare pentru noildquo; Comuna Istria a cunoscut o dezvoltare constanta in ultimii ani atat la nivelul infrastructurii, cat mai ales la nivelul serviciilor oferite locuitorilor. Candidatul…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost prezent la Suceava pentru a susține candidaturile lui Florin Sinescu și Alexandra Harja Samsonescu pentru funcția de primar al Sucevei, respectiv cea de președinte al Consiliului Județean. Florin Sinescu a susținut o conferința de presa impreuna cu liderul…

- Stroe Felix este candidatul Aliantei PSD ALDE PNTCD ADER pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Spitalul Regional de Pediatrie este un proiect de care judetul Constanta si judetele limitrofe au nevoie urgent Drum de mare viteza pe axa Nord Sud a judetului Constanta Scoli europene in judetul…

- Reprezentantii PNL Salaj, impreuna cu partenerii din Alianta USR-PLUS, au marcat startul campaniei electorale, joi, la miezul noptii, lipind impreuna primul afis pe un panou electoral din Zalau. Afisul a fost lipit de Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean…

- Candidatul PNL la presedintia CJ Bihor, Ilie Bolojan, si candidatul PNL la Primaria Oradea, Florin Birta, au transmis vineri, online, din Cetatea Oradea, prioritatile de dezvoltare si proiectele principale pentru judetul Bihor si municipiul Oradea pentru urmatorii patru ani. "Obiectivul…

- Aflata la o distanta relativ mica fata de municipiul Constanta, comuna Amzacea sufera foarte mult din cauza lipsei infrastructurii de baza canalizare, gaze naturale si drumuri Candidatul PNL la Primaria comunei Amzacea, Laura Danilov si a propus imbunatatirea infrastructurii comunale, prin asfaltarea…

- Alianta 2020 USR-PLUS Giurgiu a depus liste de candidati pentru alegerile locale din acest an pentru aproape jumatate dintre localitatile judetului, pentru presedintia Consiliului Judetean are candidat propriu, iar la Primaria municipiului Giurgiu il sustine pe Adrian Anghelescu, candidatul PNL. "Avem…