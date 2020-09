Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea județului Prahova, modernizarea spitalelor, a infrastructurii rutiere, a unitaților de invațamant special, dar și restaurarea unor importante unitați de cult sunt obiective pentru care Consiliul Județean Prahova, sub conducerea președintelui Bogdan Toader, a reușit sa acceseze fonduri europene…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidatul liberalilor pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in primul sau an de mandat de presedinte al CJ va aduce fonduri europene in valoare de peste 350 de milioane de euro. Mugur…

- Judetul Neamt se afla pe locul 41 la nivel national in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene, din cauza incompetentei administratiei PSD, afirma presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, candidatul liberalilor pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean. Liderul…

- Cunoscuta odinioara pentru plajele virgine, comuna Corbu este in plina dezvoltare In ultimii ani, destinatia de vacanta Corbu Vadu a fost aleasa de tot mai multi turisti romani sau straini, fapt care a dus la responsabilizarea, tot mai mare, a administratiei locale Preocuparile primarului Marian Galbinasu…

- Centrul Școlar de Educație Incluziva Filipeștii de Targ va fi modernizat din fonduri europene, anunta Bogdan Toader, presedintele CJ Prahova. "Am semnat un nou contract de finanțare cu fonduri europene pentru construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii…

- O fosta primarita PD-L, condamnata in 2014 la inchisoare cu suspendare pentru fraudarea fondurilor europene, candideaza din partea PNL pentru un nou mandat. Fosta primarita este pe listele PNL si pentru Consiliul Judetean, statutul partidului permitandu-i sa candideze pentru ca a fost reabilitata.

- Romania nu se remarca atunci cand vine vorba de accesarea fondurilor europene pentru proiecte. In ultimul plan de relansare 2014-2020, din maximul de 36 de miliarde de euro, Romania a reusit sa acceseze doar 12 miliarde de euro.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța…