Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a stabilit, pentru data de 17 decembrie 2023, votarea repetata in cel de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de primar al satului Aluatu, raionul Taraclia. In cadrul ședinței de ieri, CEC a declarat nevalabile alegerile in cel de-al doilea tur de scrutin din…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca, la ora 21:00, s-a incheiat procesul de votare in satul Aluatu, raionul Taraclia unde duminica, 3 decembrie, a avut loc turul doi pentru alegerea primarului din localitate. Conform rezultatelor preliminare, a fost inregistrata o participare de 10,69 la suta din…

- Comisia Electorala Centrala informeaza ca in satul Aluatu, raionul Taraclia, catre ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat de catre 77 de alegatori, ceea ce reprezinta 10,04% (41 de barbați și 36 de femei).

- In satul Aluatu, raionul Taraclia, astazi se desfașoara votarea repetata pentru alegerea primarului. Comisia Electorala Centrala informeaza despre prezența la vot in localitate pana la ora 15:00. Astfel, catre aceasta ora, la vot s-au prezentat 55 de alegatori sau 7,17% (30 de barbați și 25 de femei).

- Comisia Electorala Centrala anunța ca procesul de votare in satul Aluatu, raionul Taraclia, unde astazi are loc turul doi pentru alegerea primarului, se desfașoara in regim normal. La ora 07:00 secția de votare organizata in aceasta localitate s-a deschis, iar la urna de vot sunt așteptați, pe parcursul…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi, 3 decembrie 2023, in satul Aluatu, raionul Taraclia, are loc turul doi al votarii repetate pentru alegerea primarului localitații. Pentru mandatul de primar candideaza concurenții electorali din partea Partidului Politic „Partidul Schimbarii” și a Partidului…

- Comisia Electorala Centrala a stabilit data alegerilor locale noi pentru alegerea unor consilii locale. Astfel, pe data de 19 mai 2024, vor avea loc alegeri locale noi pentru o noua componența a consiliilor satești in localitațile Cairaclia din raionul Taraclia și Chioselia Rusa și Cotovscoe din UTA…

- In satul Aluatu, raionul Taraclia va avea loc turul doi al alegerilor locale generale pentru funcția de primar. O hotarire in acest sens a fost aprobata astazi de Comisia Electorala Centrala. Menționam ca, in aceasta localitate, pe data de 19 noiembrie 2023 a avut loc votarea repetata pentru funcția…